CBF debate implantar impedimento semiautomático no VAR do Brasileirão

A CBF tem discutido com a empresa de tecnologia do VAR do Brasileirão a implantação da linha de impedimento semiautomático, usada na Copa do Mundo. A utilização desse mecanismo vai depender do custo e da capacidade de instalação de infraestrutura em estádios nacionais.

A empresa responsável pelo VAR brasileiro é a Hawk-Eye. Trata-se da mesma firma que fornece a tecnologia para a Fifa e para UEFA, usadas na Copa do Mundo e na Champions League.

"A gente está levantando a possibilidade de utilizar. Tirar da mão do humano", contou o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme.