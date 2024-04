Neymar não terá liberação fácil do Al-Hilal se quiser ir para o Santos

Neymar e Santos se aproximaram mais durante a final do Paulista e conversam sobre uma futura volta, como revelou o UOL. Mas o cenário para o atacante conseguir uma liberação do Al-Hilal é bastante complexo e difícil.

O time da Arábia Saudita contratou o jogador no meio de 2023 por um valor de 90 milhões de euros pagos ao PSG. O salário anual do camisa 10 gira em torno de 85 milhões de euros.

Apesar disso, Neymar pouco jogou: sofreu uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo após apenas cinco jogos. E só tem previsão de atuar no seu segundo ano na Arábia Saudita.