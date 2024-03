Pragmatismo de Tite obriga torcida do Flamengo a esquecer estilo frenético

A torcida do Flamengo espera esse tipo de comportamento. Até os times ruins rubro-negros em sua história tinham por obrigação tentar se impor, atacar como loucos sem pensar no amanhã (ou no contra-ataque). E o clube ganhou muito assim, e perdeu um tanto também.

Mas esse não é o jeito de Tite pensar o futebol e, obviamente, só faz algum sentido ele implantar a sua ideia. Não é que seja um técnico retranqueiro. Esse adjetivo não é válido para o treinador pelo menos desde 2015 quando se reinventou com o Corinthians campeão Brasileiro. A sua seleção brasileira também era ofensiva.

Mas Tite prioriza o equilíbrio entre defesa e ataque de forma pragmático, por entender ser a forma mais eficiente de vencer. Quando seus times têm vantagem, não se incomoda de abrir mão da pressão e marcar atrás da linha da bola. Até porque sabe fazer isso de forma eficiente: o Flamengo não tomou gols com titulares no Carioca.

Nas semis do Fla-Flu, o time de Fernando Diniz conseguiu apenas uma conclusão na direção ao gol no segundo jogo. No primeiro, nenhuma. Houve ali uma bola de Renato Augusto na área, e outro chute de longe na trave no último sábado. De resto, o Fluminense rondava sem conseguir ameaçar de fato.

O Flamengo esteve sempre mais perto do gol, apesar de Diniz pensar o contrário como se expressou em entrevista coletiva. O time rubro-negro estava armado para esticar a bola longa em Pedro ou Cebolinha pela ponta esquerda. O problema é que Rossi e Fabrício Bruno erravam essas bolas.

Quando o goleiro acertou, a bola chegou em Arrascaeta e no gol de Pedro, anulado pelo VAR por uma suposta falta no início da rodada. Não era lance para VAR por ser um lance interpretativo e que, no campo, o árbitro Wagner Magalhães decidira por seguir o jogo. Mas, sob o ponto de vista de desempenho, isso não muda o fato de que foram erros de execução que impediram a vitória, não de plano.