Como a briga entre Fla-Flu e Vasco acabou em prejuízo para o Nova Iguaçu

"Tigre está brigando com um leão, e eu não posso me meter. Posso me meter? Sou gatinho. Vou tomar uma patada", completou.

O conflito entre o consórcio do Maracanã, composto por Flamengo e Fluminense, e o Vasco já se arrasta há alguns anos. A dupla Fla-Flu administra o estádio e há discordâncias sobre datas requisitadas pelo Vasco para jogar. Em geral, acaba na Justiça.

Na semifinal do Carioca, os gestores do Maracanã cederam o estádio para o Vasco como mandante. Com público de mais de 60 mil, o jogo gerou uma receita líquida de R$ 586 mil para cada um.

No campo, o time cruzmaltino usou em sua camisa os dizeres "Maracanã para Todos", que é o nome do seu consórcio que disputa a licitação. Há divergências com Flamengo e Fluminense em relação às regras da licitação e ao uso de clubes de fora do Rio pelo Vasco dentro da concorrência.

Resultado: no segundo jogo, o Nova Iguaçu requisitou o Maracanã. O consórcio não respondeu. Na terça-feira, a Ferj (Federação do Rio) informou que postergaria o prazo até quarta. O Nova Iguaçu informou que não houve retorno e teve de marcar o jogo para Volta Redonda.

O dirigente afirmou que não daria para jogar a final fora do Estado, o que descartava Brasília, e que o Nilton Santos tem aluguel mais caro: "É uma coisa (a renda) que ajuda a um clube de pequeno porte. Para o ano e para o ano seguinte. Para fazer um time melhor. Tomamos esse prejuízo. Os caras ficam arrumando uma confusão. Tem que ligar para o Vasco e para o Flamengo para perguntar sobre o jogo?"