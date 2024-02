Flamengo, Palmeiras e sete times pedem que CBF mude final da Copa do Brasil

Por conta disso, o Flamengo iniciou uma campanha para mudar as datas da Copa do Brasil para depois do Brasileiro. Inicialmente, as finais estão marcadas para 3 e 10 de novembro.

Assim, nestas datas, ocorreriam jogos do Brasileiro. Dessa forma, os desfalques da Copa América afetariam apenas sete rodadas.

A CBF, antes de receber o ofício, via dificuldades na modificação do calendário. A alegação é de que isso teria de ser aceito pela emissora dona dos direitos de TV da Copa do Brasil, a Globo. Além disso, havia um entrave das férias dos jogadores, que se iniciam após a Série A.

O argumento dos clubes é de que, com a mudança, só haveria prejuízo para dois times em vez de todos.

"Esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente, vice e o Bruno Spindel. Existe sim uma conversa para ter uma atenção e que os clubes tenham um prejuízo a menos. É um tema que está sendo tratado diretamente pela direção para que depois tenhamos informações mais claras do que pode ser feito sobre a Copa América", disse Luiz Carlos, gerente de futebol do Flamengo, em coletiva após o jogo.