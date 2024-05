Tite teima e repete o erro de Dome, Souza, Pereira e Sampaoli

Costuma dizer, sabiamente, o megacampeão Carlo Ancelotti, que seu esquema preferido de jogo é aquele no qual, percebe, conseguirá extrair o máximo de seus jogadores. Todos os supracitados são de escola oposta: têm, em comum, a obsessão de repetir Guardiola, tenham ou não seus jogadores as características ideais para tal.

Fato é que, rodada após rodada, o futebol do time de Tite definha, murcha. Nas últimas três partidas, foram duas derrotas e uma vitória que quase pode ser encarada como revés. É aceitável que isso aconteça com o elenco mais caro e ainda considerado por muita gente o melhor do continente?

Após sete meses, apesar da conquista do Carioquinha (como de hábito um tremendo Me Engana Que Eu Gosto), não há como deixar de considerar o trabalho de Tite uma decepção. Após o fracasso em duas Copas do Mundo, o treinador deixa no ar a sensação de que pode estar vivendo o ocaso de sua carreira como aconteceu já algum tempo com Vanderlei Luxemburgo.

Vêm aí dois jogos complicados, diante do que o Flamengo (não) vem jogando: o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e o Palestino, em Coquimbo. Em caso de novos insucessos, eu passaria a olhar com carinho a possibilidade de conversar com Filipe Luís para saber se ele já se considera em condições de assumir o profissional.

O trabalho de Tite não vem dando nem sequer sinais de recuperação. Pelo contrário. Como testemunha do que aconteceu com Carpegianni, em 1981, assumindo o timaço de Zico (que estava se perdendo com Dino Sani), e o levando aos títulos consecutivos da Libertadores, do Mundial e do Brasileiro, não duvido que possa dar certo.