O Ninho escancara desumanidade e mesquinhez dos dirigentes do Fla

Outro instante que revolta é mostrado no dia de aniversário de um ano do incêndio. Praticamente todas as famílias se dirigiram para o CT do Ninho do Urubu para rezar por lá. À exceção de uma (que o clube, disse na época ter pedido permissão com antecedência), todas foram barradas sem dó nem piedade! Como não houve um dirigente de bom senso para liberar a entrada? O que poderiam fazer, além de rezar? Um pequeno protesto? E não teriam esse direito?

Fica clara em "O Ninho" a estratégia usada pela diretoria rubro-negra para forçar os acordos financeiros nos termos que ela queria. Vencer pelo cansaço. Sempre discutindo através de advogados e sem a presença dos principais dirigentes. Nada de apoio ou conforto. Só números frios. Ano após ano, as famílias foram se cansando de continuar vivendo aquele pesadelo a cada reunião e acabaram cedendo.

Comenta-se, extraoficialmente, e isso não está na série, que os acordos giraram em torno de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões por cabeça. Em despacho do juiz André Alex, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, o Flamengo foi condenado, no último dia 15 de fevereiro, a pagar quase R$ 3 milhões à família do goleiro Christian Esmério, a única que não aceitou o acordo. O clube já recorreu.

Em tempo: cinco anos após a tragédia, ninguém ainda foi responsabilizado por ela. Custo a crer que alguém será algum dia.

Sintomaticamente, nenhum dos dirigentes do Flamengo, nem da administração Bandeira de Mello, nem da de Rodolfo Landim, aceitou gravar entrevistas para "O Ninho". Temiam por suas imagens. Mas elas poderiam ficar pior do que ficaram? Acho impossível!

Parabéns ao diretor Pedro Asbeg.