Golaço de Bruno Henrique e vaias a Landim e Braz marcam título do Flamengo

Outro ponto alto da manifestação dos torcedores foi a estrondosa vaia no presidente Rodolfo Landim e no vice-presidente de futebol Marcos Braz, autênticos papagaios de pirata na festa, fazendo questão de receber a taça antes de passá-la aos jogadores.

Para um clube que passou a temporada passada sem levantar um caneco sequer (e disputou sete), começar 2024 ganhando a Taça Guanabara e o Campeonato Estadual não deixa de ser um alívio.

Ainda mais com uma campanha irretocável: sofrendo apenas um gol (com os reservas), invicto, com o ataque mais positivo e o melhor saldo de gols. Numericamente, nada a criticar.

A conferir as próximas atuações, no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil, quando será necessário jogar mais e ter uma administração de elenco mais eficiente do que a que levou Tite a poupar na estreia da competição mais importante do continente, privilegiando a final de um estadual já conquistado.