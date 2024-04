Fla gasta fortuna com Léo Ortiz para Tite escalar David Luiz

Quando o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 0, garantindo o título estadual do Rio, antes mesmo da realização da segunda partida, no próximo domingo, tudo parecia conspirar a favor de uma grande estreia na Libertadores, contra a frágil equipe do Milionários, na altitude nada assustadora de Bogotá. Ledo engano.

Sabe-se lá o porquê, Tite resolveu poupar alguns dos titulares e a ausência de De La Cruz, vítima de uma virose que o impediu até de ficar no banco de reservas, acabou por demonstrar, da pior forma possível, o tamanho de sua importância na equipe.

Atribuir apenas à falta do ex-meio-campista do River Plate à péssima atuação rubro-negra no El Campin, entretanto, é simplificar uma série de equívocos cometidos por seu treinador. A começar pela escolha de Igor Jesus, um volante extremamente defensivo, para entrar em seu lugar - quando Allan o substituiu o time melhorou um pouco.