Seleção de Dorival devolveu a graça à Copa América

A Conmebol e a CBF deveriam dar um prêmio especial a Dorival Júnior. Ao provar, por A + B que o futebol desanxabido, irritante e incompetente da seleção brasileira era fruto do péssimo trabalho de seus dois últimos treinadores, Ramon Menezes e Fernando Diniz, ele, em apenas nove dias, devolveu ao torcedor o prazer de ver a "amarelinha" (e a azulzinha) em ação e até a torcer por ela.

Por que digo isso? Porque a Copa América, até então vista apenas como um estorvo e algo absolutamente sem charme ou graça, passou a despertar curiosidade. Afinal, a equipe de Dorival Júnior bateu a Inglaterra, em Wembley, e arrancou um empate heróico com a Espanha, no Santiago Bernabeu. Não é pouca coisa. Deu vontade de ver o que fará, nos EUA, na competição continental, especialmente contra a Argentina de Lionel Messi, atual campeã do mundo.

O Brasil de Dorival está pronto? Longe disso. Mas dá sinais de vida. E, mesmo após o sufoco que levou no primeiro tempo diante dos espanhóis, se mostrou capaz de reagir e buscar um empate heróico, que poderia até ter sido vitória, não tivesse o péssimo árbitro português inventado dois pênaltis inexistentes para a Espanha.