Futebol foi poupado no melancólico empate de Palmeiras e Flamengo

A tática do Flamengo era basicamente recuar a bola até o goleiro Rossi, para que esse desse um chutão pra frente, buscando algum dos poucos atacantes no campo adversário. A do Palmeiras, parar com faltas toda e qualquer iniciativa rubro-negra.

Obviamente, ambos tinham como principal preocupação não perder. Jogar futebol, quando desse. E olhe lá. Conseguiram o que queriam, num medonho 0 a 0, vergonhoso para os dois times que dominam o futebol do continente nos últimos anos. Baita decepção.

No Flamengo, que resolveu poupar dois de seus melhores jogadores, Pedro e De La Cruz, o tamanho do equívoco de Tite ficou evidente quando ambos estiveram juntos, nos 15 minutos finais da partida. Só aí o futebol do rubro-negro fluiu e mostrou do que poderia ser capaz. Não deu tempo.