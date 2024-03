Gabigol ensaia saída do Fla pela porta dos fundos

A esta altura do campeonato pouco importa se Gabriel Barbosa tinha ou não algo a temer naquele exame anti-doping, no Ninho do Urubu, na manhã do dia 8 de abril de 2023, um sábado - dia seguinte às conhecidas baladas das sextas-feiras que o jogador tanto adora.

Com sua atitude arrogante, irresponsável e antiprofissional, ele mereceu a punição e expôs o Flamengo à vergonha de ter mais um ídolo suspenso (antes dele, fora Paulo Guerrero, com a história do chá de coca), provocando um desfalque importante no elenco, numa temporada em que o clube busca se recuperar de um ano inteiro de frustrações e vexames.

Haja o que houver, Gabigol ficará na história do clube rubro-negro, como autor dos gols de duas Libertadores e de muitos outros tentos importantes nas campanhas de dois Brasileiros e uma Copa do Brasil - fora Estaduais, Supercopas do Brasil e Recopa Sul-americana.