Libertadores do Flamengo até agora é medíocre

A expectativa (justificada) era de uma goleada. A realidade (frustrante) foi bem diferente. A vitória por 2 a 0, com um segundo tempo em que o fraquíssimo Palestino chegou a ameçar seriamente o gol rubro-negro, voltou a deixar na torcida a impressão de que a ótima campanha no Carioquinha pode não ter passado de um Me Engana Que Eu Gosto.

O desempenho do Flamengo na Libertadores, até agora, é decepcionante. Ainda não enfrentou o jogo mais difícil (o Bolívar na altitude de La Paz) e decepcionou em três do quatro tempos em que esteve em ação.

O melhor foi a primeira etapa no Maracanã. Mas, numa rotina exasperante que o torcedor já conhece, cansou-se de desperdiçar as muitas oportunidades que criou. E, após o intervalo, a equipe murchou a ponto de ser pressionada por um rival medíocre.