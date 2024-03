SAF no Flamengo não é por dinheiro. É por poder

Há também quem advogue a favor dela por causa da construção do estádio que, sim, exigirá um investimento pesadíssimo, que poderia voltar a aumentar o endividamento do Flamengo. Isso é um fato.

Mas o que ninguém fala abertamente é que a discussão da possível SAF rubro-negra é muito mais um projeto de poder que financeiro. É isso que Landim e seus pares buscam ao tentar implantar a SAF.

Seria uma forma de se eternizar no comando, uma vez que, ao final deste ano, o atual presidente não poderá ser candidato e seus dois possíveis sucessores, Rodrigo Dunshee de Abranches e Luiz Eduardo Baptitsta, o Bap, mostram-se fracos frente à possível oposição liderada por Eduardo Bandeira de Mello, seja ele cabeça de chapa ou não.

Aprovada a SAF, seja do futebol ou somente do estádio, podem apostar, Landim será o seu CEO, o manda-chuva, que tudo fará para, aos poucos, ir transformando o presidente do clube numa espécie de "Pedrinho", que no Vasco a 777 proibe de ter qualquer contato com a equipe e a comissão técnica do futebol.

Se, de fato, conseguir tirar o projeto do estádio do papel, seja no gasômetro, seja aonde for, o Flamengo não precisará necessariamente ser SAF, mas de investidores e parceiros que acreditem que a nova praça de esportes poderá lhes trazer lucros futuros. Será tão difícil atraí-los?

Que ninguém se engane: o clube mais rico e de maior torcida do Brasil não começa a discutir a SAF por grana, mas por um ambicioso projeto de poder. Capitaneado por Rodolfo Landim.