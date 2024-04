Desempenho do Flamengo na Libertadores é vergonhoso

Não há fisiologia que justifique poupar oito titulares num jogo só. Ainda mais no vigésimo primeiro jogo de uma temporada que deve ter cerca de 70 jogos. Que raios de preparação foi essa feita na pré-temporada para que o elenco já esteja esfalfado tão cedo - nas terceiras rodadas da Libertadores e do Brasileiro?

Tite se dobrou à ditadura da fisiologia e do departamento médico do Dr. Tanure e entregou de mão beijada os jogos contra o Milionários, na Colômbia, o Palmeiras, no Allianz Parque, e o Bolívar, em La Paz. O desempenho do seu Flamengo na Libertadores, até agora, é uma enorme decepção. Não jogou bulhufas em nenhuma das partidas da principal competição do continente.

No Brasileiro, apesar da posição na tabela ser mais confortável, o desempenho tampouco empolga. Foi medonho, contra o Atlético Goianiense, derrotado, no último lance, num pênalti polêmico; igualmente decepcionante diante do Palmeiras e até na vitória sobre o São Paulo, só apresentou um bom futebol a partir do segundo tempo, até o técnico tirar de campo De La Cruz e Bruno Henrique, os dois melhores no confronto.