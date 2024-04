Quando a imprensa deixará de ser bocó e ignorará Textor?

Beira as raias do inacreditável e causa profunda decepção ver como grande parte da nossa imprensa esportiva embarcou de cabeça nessa baboseira levantada pelo dono do Botafogo, John Textor, para tentar justificar a maior amarelada da história do futebol brasileiro.

Desde o primeiro relatório, em novembro do ano passado, já ficara claro que tudo não passava de fake news. O tal "estudo", imagina, garantia que se não tivesse havido manipulação de resultados, o Botafogo teria terminado o campeonato 21 pontos à frente do Palmeiras (acabou seis atrás)! Dá pra levar a sério?

Pois levaram e, o pior, muitos continuam levando! Depois que o STJD, com toda razão, arquivou o "caso" e o calhamaço fantasioso da Good Games, enviado pelo americano, o cartola voltou à carga com uma suposta gravação de um árbitro queixando-se de que não recebera a propina combinada para manipular um resultado.