Flamengo campeão com méritos e sobras

Com a vitória por 3 a 0, sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo conquistou o seu 38o título estadual. Exceção feita aos jogadores e a comissão técnica rubro-negros, por motivos óbvios, não dá pra levar a sério quem ainda diz achar possível que a taça vá para outro destino que não a Gávea.

Foi um grande jogo, empolgante? Nem tanto. Mas teve a marca indelével de Tite. Diante de um adversário extremamente bem armado (que trabalho exemplar de Carlos Vitor!), o Fla se impõs, foi melhor do início ao fim e os três gols nasceram naturalmente. Poderiam até ter sido mais.

A campanha do campeão é simplesmente impressionante. Levou apenas um gol em 14 partidas, ainda assim quando atuou com uma equipe reserva, sem Tite na área técnica. Não me lembro de nada parecido na história do outrora dito mais charmoso estadual do país.