Flamengo faz o melhor jogo pós Carioca mas Tite complica no final

Veio o segundo gol, marcado por De La Cruz, em rebote de chute de Pedro, e diversas outras oportunidades para marcar, obrigando o goleiro Rafael a boas defesas, para evitar um placar mais dilatado. É jogando assim que esse time rende um futebol à altura do elenco milionário que possui. Tite precisa entender isso.

É óbvio que o Flamengo não consegue atuar o tempo todo pressionando dessa maneira. Mas precisa, em momentos decisivos, pressionar assim, para extrair o melhor de seu grupo de jogadores extremamente talentosos.

A próxima batalha será contra o Palmeiras (derrotado pelo Internacional na Arena Barueri). E mesmo no Allianz, o Flamengo precisa ser ousado se quiser mesmo disputar os principais títulos da temporada.

Em tempo: com a contusão de Cebolinha, Bruno Henrique pode jogar a maior parte do tempo na esquerda, seu lugar predileto no campo. Fez uma bela partida e tem tudo para aproveitar a brecha e voltar a ser titular. Ainda joga muito.