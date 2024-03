Pragmático, Tite classifica o Fla, mas não precisava humilhar Gabriel

Com o empate em 0 a 0, no segundo Fla-Flu, o Flamengo eliminou o Fluminense e está na final do Campeonato Carioca, pelo quinto ano consecutivo, com chances palpáveis de conquistar o terceiro título no período.

Tudo muito bom, tudo muito bem? Para boa parte da torcida, mais resultadista, sim. Mas para outra, exigente, romântica e tão numerosa quanto, não. Porque após a vitória no primeiro Fla-Flu, com absoluto domínio de jogo, se esperava mais do rubro-negro. Bem mais.

Como diziam os jornalistas de antanho (cáspite!), a equipe de Tite jogou com o regulamento debaixo do braço. A pressão sufocante na saída de bola do Flu, na primeira partida, deu vez a uma marcação cautelosa, mais atrás, fechando suas duas linhas de quatro e apostando nos contra-ataques.