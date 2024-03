Sonho de Rodolfo e ser CEO da SAF do Landimzâo

Se pudesse, o atual presidente já teria feito o que fez Marcelo Paz, do Fortaleza, que transformou a agremiação em SAF, sem vender nada pra ninguém (apenas numa manobra jurídica), e se tornou o CEO da mesma.

Os sócios não se importaram, porque Paz é, indiscutivelmente, o melhor presidente do clube há décadas - conquistou oito títulos: um pentacampeonato cearense, duas Copas do Nordeste e uma Série B.

Mas e se no futuro Marcelo se perder, se transformar e quiserem destituí-lo? Não poderão. Ele virou dono do Fortaleza sem colocar um tostão na brincadeira.

No Flamengo, apesar de muitos triunfos futebolísticos, Rodolfo Landim não tem cacife pra tanto, pelo tamanho do clube. Daí a importância de iniciar o projeto do estádio, nem que seja somente a compra do terreno.

Com dois Brasileiros e duas Libertadores no bolso e com o time começando a embalar sob o comando de Tite, o dirigente sonha aumentar o cartel de grandes títulos e, lançando a pedra fundamental no Gasômetro, ser proclamado, por muitos, o maior e mais vitorioso presidente da história rubro-negra.

Desta forma, Rodolfo se tornaria fortíssimo candidato a CEO do "Landimzão". É tudo que ele quer.