Textor age como Trump e espalha fake news

Não sei se John Textor é democrata ou republicano. A forma como age no futebol brasileiro, entretanto, se assemelha bastante à do ex-presidente Donald Trump. Espalha fake news a torto e a direito, se apresenta como dono da verdade e depois some.

Foi o que fez, mais uma vez, após o jogo contra o Bragantino, quando deu entrevista bombástica ao Globo, garantindo ter provas de corrupção no futebol brasileiro, gravação inclusive, de um árbitro queixando-se de não ter recebido propinas. Mas não as mostrou, dizendo que só as apresentará em 30 dias. E viajou para os EUA.

A histeria do americano começou após a derrota de virada por 4 a 3, contra o Palmeiras, no Brasileiro do ano passado. Jogo que tinha praticamente ganho e deixou escapar após o pênalti perdido por Tiquinho Soares, no finalzinho, quando o Botafogo ganhava por 3 a 1.