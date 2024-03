Júnior Santos e as coisas que só acontecem ao Botafogo

Há coisas que realmente parecem só acontecer ao Botafogo. Que o diga a quase inacreditável derrocada no Brasileiro do ano passado. Mas uma outra, agora positiva, também cabe no ditado alvinegro.

Disposto a montar uma equipe para apagar o vexame de 2023, John Textor, dono da SAF do Glorioso, pagou 20 milhões de euros no Luís Henrique, cria da base do Fluminense que estava no Bétis, da Espanha. Ele chega, faz pouquíssimos jogos e se machuca. Maldição alvinegra?

Pode até ser mas o fato, agora positivo, é que o seu substituto, o velho conhecido da torcida, Júnior Santos, desanda a jogar uma barbaridade, empilha gols espetaculares, um atrás do outro (marcou nos três jogos da pré-Libertadores até agora) e se torna o craque do time, ofuscando até Tiquinho Soares e Eduardo, estrelas maiores até então.