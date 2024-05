Luana Piovanni x Neymar: entenda a treta que tá dando o que falar

Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas.

O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Camara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas. Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elocubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais

Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados.

Ao publicar a nota em seu perfil no X (antigo Twitter), Neymar alfinetou Piovani nas respostas. "Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA! Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entendo teus filhos querer (SIC) passar mais tempo com o pai do que com você. Chata para um c******!"