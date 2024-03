Só duas seleções da Copa-2022 vivem fase pior que o Brasil; confira quais

Dorival Júnior estreia nesta Data Fifa como técnico da seleção brasileira com uma missão das mais urgentes: resgatar a tradicional camisa canarinho de uma das piores crises de toda a sua existência.

A equipe, que encara amistosos contra Inglaterra, neste sábado, e Espanha, na próxima terça-feira, tem simplesmente o antepenúltimo desempenho dentre os 32 participantes da última Copa do Mundo desde o encerramento do Qatar-2022.

Ou seja, somente duas das seleções que estiveram no Oriente Médio no mais recente Mundial tiveram aproveitamento inferior ao Brasil ao longo do último um ano e três meses. Todos os outros 29 times que compõem a nata do futebol de seleções construíram campanhas superiores à de Vinícius Júnior, Marquinhos, Casemiro e cia no período.