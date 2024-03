7 brasileiros em baixa na Europa para seu clube contratar por empréstimo

MATHEUS FRANÇA

Meia-atacante, 19 anos, Crystal Palace (ING)

Imagem: Reprodução/Crystal Palace

Revelado no Flamengo e negociado no meio do ano passado com o futebol inglês, demorou mais de dois meses para disputar sua primeira partida na Premier League e, até agora, ainda não conseguiu emplacar uma sequência no Crystal Palace. É nítido que o clube londrino enxerga em Matheus França um reforço para o futuro, não para o presente. Mas, enquanto o futuro não chega, poderia ser uma boa para o jogador (e até mesmo para os donos dos seus direitos econômicos) passar mais um tempo no Brasil ganhando experiência e aumentando sua competitividade.

DODÔ

Lateral direito, 25 anos, Fiorentina (ITA)

Imagem: Divulgação

A lateral direita é uma posição carente de opções no Brasil atual, e Dodô é um dos melhores candidatos para suprir essa carência na seleção. Mas, para isso, ele precisa de uma boa sequência de jogos. O lateral revelado no Coritiba passou a maior parte da temporada tratando uma lesão de joelho e, com isso, permitiu a solidificação com Michael Kayode como titular da Fiorentina. Agora que está recuperado, o brasileiro certamente ficará relegado como opção no banco. Para não correr o risco de perder o bonde da história na seleção, talvez seja melhor para o lateral pedir aos italianos para passar um tempo "em casa".