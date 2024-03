Risco de condenação faz Manchester United congelar plano de vender Antony

No Campeonato Inglês, o brasileiro ainda está completamente zerado em 2023/24. Apesar de ter participado de 22 das 28 rodadas já disputadas da competição, ainda não marcou e nem deu passe para seus companheiros movimentarem o placar.

A última participação direta do camisa 21 em um gol dos "Red Devils" na liga nacional mais badalada do planeta está perto de fazer aniversário de um ano: no dia 13 de maio, ele deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Wolverhampton.

'Título de honra'

Eliminado logo na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e mais uma vez distante da briga pelo título da Premier League, o Manchester United tem na Copa da Inglaterra a sua chance de "salvar" a temporada.

A equipe de Antony encara no domingo seu mais tradicional rival, o Liverpool, em Old Trafford, em clássico válido pelas quartas de final do torneio.

Com 12 troféus levantados, dois a menos que o Arsenal, o United é o segundo maior vencedor da história da mais longeva competição profissional do futebol inglês (é disputada desde 1871). No entanto, já amarga um jejum de oito anos desde sua mais recente conquista.