Atacante 'expulso' do United por acusação de estupro vira alvo do Barça

Depois de ter sido removido do elenco do Manchester United por conta de uma acusação de agressão e tentativa de estupro feita por uma ex-namorada, o atacante inglês Mason Greenwood pode voltar a defender um clube da prateleira mais alta do futebol europeu na próxima temporada.

Atualmente emprestado pelos "Red Devils" ao Getafe, o jogador de 22 anos tem se destacado no Campeonato Espanhol e entrou na lista de reforços pretendidos pelo Barcelona para a janela de transferências de julho.

De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", a transferência pode chegar à casa dos 46 milhões de euros (R$ 250,6 milhões). Parte desse valor não seria pago em dinheiro, mas sim com jovens das categorias de base do Barça.