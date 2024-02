Quem é Larissa Riquelme e por que ela voltou a 'bombar' após 14 anos?

O famoso celular

Larissa fez fama como modelo dentro do Paraguai na primeira década dos anos 2000. Ela foi Miss Assunção, protagonizou as mais variadas campanhas publicitárias e até participou da versão local do "Dança dos Famosos".

Mas sua vida mudou mesmo durante o Mundial da África do Sul, o último com participação do Paraguai. Contratada por uma empresa de telefonia móvel, a modelo acompanhou os jogos da sua seleção com celular guardado bem no meio do seu decote.

A cena fez a alegria dos fotógrafos de agências internacionais, que trataram de espalhar a imagem pelas redes sociais e veículos de imprensa do mundo todo. Com o sucesso repentino, Larissa foi alçada ao posto informal de "musa da Copa".

Após o Mundial da África do Sul, a modelo virou figurinha carimbada aqui no Brasil. Ela desfilou no Carnaval, protagonizou ensaios nua para as revistas "Playboy" e "Sexy" e chegou a ser cotada para participar do reality show "A Fazenda".

Larissa também viu seu relacionamento com o meia-atacante argentino naturalizado paraguaio Jonathan Fabbro, que jogou no Atlético-MG, ser coberto passo a passo pela mídia da América Latina. Em 2019, o atleta foi condenado a 14 anos de prisão por abuso sexual contra uma sobrinha dele.