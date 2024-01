Campinas e Seul estão separadas por mais de 18 mil quilômetros de distância e pelo menos 30 horas de voo. Mesmo assim, há um fator que une a maior cidade do interior do estado de São Paulo e a capital da Coreia do Sul.As ruas dessas duas localidades geográfica e culturalmente tão distantes são dois dos lugares do mundo inteiro onde há mais chances de você cruzar com alguma pessoa vestindo a camisa do Guarani.

Apesar de não conquistar nenhum título realmente relevante há mais de 40 anos e de estar fora da primeira divisão do Campeonato Brasileiro desde 2011, o clube campineiro viu seu uniforme se transformar em febre na Coreia do Sul... ou em toda a Ásia, para ser mais preciso.

A camisa do Guarani virou um ícone fashion do universo do K-Pop, gênero musical nascido no território sul-coreano e que conquistou adolescentes do mundo todo nos últimos anos, com grupos como BTS e BLACKPINK.