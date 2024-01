E essa nem foi a primeira vez que o Brighton contratou uma jovem promessa sul-americana que poderia tranquilamente atuar no futebol mais rico do continente antes de ir para a Europa. Pelo contrário, isso tem acontecido "toda hora".

Febre sul-americana

O Brighton tem se notabilizado no cenário internacional justamente pela capacidade ímpar de identificar jovens talentos nos outros países da América do Sul (antes dos gigantes europeus e até mesmo dos vizinhos brasileiros) e levá-los sem precisar gastar muito para a elite do futebol mundial.

Nos últimos seis anos, o clube buscou do lado de cá do Oceano Atlântico os argentinos Alexis Mac Allister e Facundo Buonanotte, os equatorianos Moisés Caicedo e Billy Arce e o paraguaio Julio Encisco, além de Barco. Nenhum deles custou mais que 11 milhões de euros (R$ 59,3 milhões).

Além do ganho esportivo de um time que não para de crescer na Inglaterra, essa aposta também está rendendo muito dinheiro ao Brighton. Só com as vendas de Caicedo (Chelsea) e Mac Allister (Liverpool), ele faturou 158 milhões de euros (852,2 milhões).

Departamento de inteligência

O Brighton só consegue chegar antes nos jogadores com potencial para "explodir" dentro de algumas temporadas e, assim contratá-los por valores não muito altos, porque tem um departamento de observação de jogadores de fazer inveja.