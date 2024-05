Flamengo repete roteiro de fritura do técnico. É a vez de Tite

Sábado, às 16 horas, Flamengo e Corinthians se enfrentarão no Maracanã. Se Tite evitou estrear no clube carioca contra seu ex-time no ano passado, justamente uma partida contra ele poderá marcar sua despedida.

O modus operandi da diretoria flamenguista é conhecido. E o óleo já esquenta à espera de mais um técnico em processo de fritura. Tite está vivendo situação idêntica à enfrentada pela maioria dos outros sete treinadores que passaram pelo cargo após Jorge Jesus.

Marcos Braz e Bruno Spindel, respectivamente vice-presidente de futebol e diretor executivo, estavam ávidos por falar com a imprensa sábado, após o empate com o Red Bull Bragantino. Agora, mantêm o silêncio. Filme conhecido.