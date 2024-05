Corinthians: líder de ala aliada lamenta permanência na gestão de Augusto

O envio acontece no dia seguinte ao episódio em que Rozallah Santoro, diretor financeiro e membro do MCG, só permaneceu no cargo após ser convencido por Augusto. Ele havia se imcomodado com declarações dadas pelo dirigente ao podcast "Programa do Cross".

O Corinthians Grande já discutia abandonar a gestão por discordar de pontos da administração. O entendimento de boa parte do grupo é o de que Augusto não cumpriu algumas promessas feitas quando a ala fechou acordo para apoiá-lo na eleição de novembro do ano passado.

Há a avaliação de que membros do MCG não conseguem conduzir seus trabalhos da forma prometida. Estaria faltando autonomia para alguns diretores.

Os desdobramentos do caso de pagamento de comissão por intermediação do contrato de patrocínio com a VaideBet aumentaram a insatisfação.

Também na última quinta, Fabricio Vicentim, diretor-adjunto das categorias de base e integrante do MCG pediu desligamento alegando questões particulares.

Além de Rozallah, seguem na administração Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, e Armando Mendonça, 2° vice-presidente eleito.