Corinthians está em fase de troca de minutas de contrato por direitos de TV

O Corinthians avalia que está perto de fechar contrato pelos direitos de transmissão do Brasileirão apartir de 2025. Porém, o clube ainda não revela com qual parceira.

A coluna perguntou sobre a situação das negociações a Sergio Moura, na última quinta (23), quando o superintendente de marketing alvinegro anunciou seu pedido de licença por tempo indeterminado.

"O que posso dizer é que tem uma troca de minutas", afirmou o dirigente. "Está com os departamentos jurídicos", acrescentou. No entanto, Moura sustentou que não poderia informar com quem será o contrato.