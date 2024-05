SPFC explica estouro de R$ 106 mi em orçamento com James, Lucas e premiação

O balanço de 2023 do São Paulo mostra que o clube gastou R$ 106.054.000 a mais com o departamento de futebol profissional no ano passado do que previa seu orçamento.



No documento, o estouro orçamentário é explicado, em parte, pelas contratações de James Rodríguez e Lucas Moura. Enquanto o colombiano nunca se firmou no time, o brasileiro rapidamente se transformou em peça importante.



"A variação da despesa no futebol profissional [em relação à previsão orçamentária] justifica-se pelo pagamento da premiação decorrente da conquista da Copa do Brasil, das despesas diretamente proporcionais com o aumento da receita de bilheteria e do investimento na contratação

da nova comissão técnica, além dos

atletas Lucas Moura e James Rodríguez, entre outros", diz trecho do balanço tricolor. A comissão técnica citada é a de Dorival Júnior.



No ano passado, a despesa tricolor com o futebol profissional foi de R$ 531.666.000. A previsão havia sido de um gasto de R$ 425.612.000.



O documento trata assim o dinheiro investido na equipe:



"No futebol profissional foram investidos R$ 76,7 milhões na contratação dos atletas. Entre contratos definitivos e temporários, o SPFC fez ajustes com James Rodríguez, Lucas Moura, Michael Araújo, David Corrêa, Gabriel Neves, Alan Javier Franco, Jhegson Sebastian "Mendez", Damian José Bobadilla, além de renovar contratos com os atletas Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Jandrei, e Jonathan Calleri, entre outros, enrijecendo a formação de um elenco competitivo, que conquistou um título tão desejado [Copa do Brasil]".



Alerta



O estouro no orçamento em relação às despesas no futebol foi alvo de observação do parecer emitido pelo Conselho Fiscal (CF) do clube anexado ao balanço.



"Ressaltamos que apesar da inexistência de irregularidades contábeis, constatou-se considerável aumento das despesas, principalmente aquelas relacionadas ao futebol profissional, ultrapassando o orçamento aprovado pelo Egrégio Conselho Deliberativo para o exercício analisado em percentual excedente ao admitido", diz o parecer.



"Importante destacar que na contínua análise realizada por este Conselho Fiscal às contas do clube, por meio da diretoria financeira e exame mensal dos balancetes dos exercícios de 2023, alertamos a diretoria quanto à necessidade de rigoroso cumprimento do orçamento na sua totalidade, com atenção especial às despesas, para que desta maneira possamos reduzir o crescente endividamento da instituição", aponta outro trecho do parecer do CF.



No entanto, o órgão ressaltou o incremento na entrada de dinheiro. "Porém, em uma análise mais minuciosa, podemos verificar também um aumento das receitas, excepcionalmente aquelas relacionadas à arrecadação em bilheterias e direitos de TV, além da variação das receitas do estádio e complexo social. Notoriamente, a inédita conquista do título da Copa do Brasil fomentou inúmeros benefícios não previstos, agregando receitas adicionais e valorização dos ativos da instituição: marca, estádio e potencializando demais 'assets'", aponta o documento. O CF recomonendou a aprovação do balanço pelo Conselho Deliberativo, o que aconteceu.



Premiação



O detalhamento sobre as despesas no futebol, de fato, mostra que o pagamento de prêmios teve peso. Foi registrado gasto de R$ 53.035.000 com premiações. Em 2022, essa despesa tinha sido de R$ 10.349.000.



O gasto com diretos de uso de imagem no futebol (profissional e base) saltou de R$ 51.415.000 em 2022 para R$ 78.832.000.



A despessa com pessoal (inclui salários de jogadores, comissão técnica e demais funcionários do departamento profissonal e da base) foi de R$ 160.671.000 em 2023. No ano anterior, esse gasto tinha sido de R$ 146.779.000.



Receitas





Por sua vez, a receita gerada pelo principal departamento da agremiação em 2023 superou a previsão registrada no orçamento em R$ 40.239.000.



A receita no ano passado foi de R$ 579.296.000 diante de uma previsão R$ 539.057.000.



A arrecadação obtida nos jogos saiu de R$ 64.402.000 em 2022 para R$ 110.230.000 no ano passado.



Num movimento contrário, a receita obtida com a negociação de atletas caiu de R$ 228.694.000 para R$ 120.724.000. Os valores incluem também arrecadação com mecanismo de solidariedade.

A diretoria comandada pelo presidente Julio Casares sustenta que recusou propostas por jogadores com o objetivo de manter o time competitivo.



Déficit



Em 2023, o São Paulo apresentou déficit de R$ 62.258.000, aumentando seu endividamento em R$ 80.089.000.



De acordo com o balanço tricolor, a dívida do clube em 31 de dezembro de 2023 era de R$ 666.672.000.