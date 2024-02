Processado por Janja, conselheiro do Corinthians cita remédio e fake news

Na contestação, a defesa de Mané alega que, por orientação médica, ele toma dois antidepressivos.

"Um deles, a Vortioxetina (nome fantasia Brintellix), tem importantes efeitos colaterais, podendo causar alteração do estado mental do paciente, conforme expõe a bula do antidepressivo. Assim, por vezes, ao utilizar o medicamento, o Requerido acaba por fugir do seu estado normal mental", diz trecho da argumentação apresentada pela defesa de Mané.

A tese dos advogados é de que, nessas condições de saúde, o conselheiro foi levado a erro em relação à primeira-dama ao receber conteúdo com fake news em seu WhatsApp.

"Com isso, o Requerido, um senhor de idade avançada, recebeu via WhatsApp uma imagem de uma montagem de uma mulher de lingerie vermelha com um cartaz na mão, com os seguintes dizeres: 'Puta também é gente, Aprosmig presente, Lula Presidente'. A montagem utiliza essa mulher e ao lado a foto da Requerente, dizendo: 'Janja antes, Janja depois", escreveram os advogados de Mané na contestação.

A conclusão da defesa é a seguinte: "Assim, resta claro que o Requerido, um idoso doente de 78 anos, em tratamento médico psiquiátrico, consumindo diariamente forte medicação antidepressiva, medicação essa que prejudica as suas faculdades mentais, infelizmente foi induzido ao erro com a montagem supracitada em tela".

Os advogados do conselheiro entendem que seu cliente não praticou ato ilícito e que não há dano a ser reparado.