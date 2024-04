Ex-candidata ao Conselho do SPFC sofre derrota na Justiça contra o clube

A Justiça paulista julgou improcedente ação referente à eleição para o Conselho Deliberativo (CD) do São Paulo proposta por Daniela Santos Ferreira Adami, integrante da oposição tricolor. Ela foi condenada, na última quinta (11), a pagar custas e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios, no valor de R$ 2 mil.

Candidata derrotada a uma vaga ao CD no pleito de novembro do ano passado, Daniela havia entrado com a ação alegando que o método de votação escolhido violava o sigilo dos votos, permitindo práticas como o voto de cabresto.

Ela se referia ao fato de associados receberem as cédulas com os nomes dos candidatos e as preencherem antes da assembleia.