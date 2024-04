Metrô diz que vai enviar imagens de palmeirenses pulando catracas à polícia

Não sei, mas garanto que não foi nem 0,001% que estava no estádio, pois tinha mais de dez mil pessoas da Mancha dentro do estádio e no entorno do Allianz. E a quadra da Mancha tinha mais de seis mil pessoas assistindo ao jogo lá.

Ou seja, tinha 16 mil, 17 mil manchistas ao redor do Allianz Parque. Então, garanto que foram poucas pessoas que fizeram essa situação. Nós não compactuamos com isso. Se tem as câmeras, as filmagens, que a polícia detecte e tome as medidas cabíveis a quem de direito, entendeu?

A gente volta a frisar que fazemos trabalho conjunto com o policiamento. Teve um clássico, Palmeiras e São Paulo, em Minas Gerais, pela Supercopa, e não ocorreu nenhum ato de violência, nenhum ato de vandalismo. Então, a gente sempre está em prol... Inclusive, ganhamos da Federação Paulista de Futebol o Troféu de melhor torcida do Campeonato Paulista de 2024.

Um dos critérios de avaliação era não ter violência, o comportamento, projetos sociais, festa na arquibancada. A Mancha foi a melhor torcida nesses quesitos todos".