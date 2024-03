Endrick como reserva é ponto negativo do início de Dorival na seleção

No entanto, Dorival optou por começar o amistoso diante da Inglaterra com Endrick no banco.

Ele entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória por 1 a 0 e parecia ter assegurado a vaga entre os titulares para a partida seguinte.

Só que não. Dorival preferiu mantê-lo no banco, bancando Raphinha entre os titulares.

O Brasil foi engolido no primeiro tempo contra a Espanha, ontem (26), e chegou ao intervalo perdendo por 2 a 1.

Dorival, finalmente, enxergou o que era evidente e colocou o jogador do Alviverde no lugar de Raphinha, um dos piores em campo (veja as notas aqui).

Endrick entrou voando e precisou de 4 minutos para fazer o gol de empate. O desempenho do atacante de 17 anos no 3 a 3 com a Espanha escancarou a falha de Dorival ao começar o jogo sem ele.