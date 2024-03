Quem foi bem e quem foi mal? As notas do Brasil no empate com a Espanha

Lucas Paquetá - Fez o gol de empate batendo bem o pênalti no fim do jogo e só: 5.

Vini Jr. - Dividiu com Rodrygo as ações ofensivas do Brasil no primeiro tempo. Caiu de rendimento no segundo: 5,5.

(Douglas Luiz - 5).

Rodrygo - Jogou com fome e soube aproveitar o presente de Unai Simón para marcar o primeiro gol do Brasil : 7.

(Galeno - Entrou tarde, mas sofreu o pênalti que originou o gol de empate: 5,5).

Raphinha - Mal participou da partida: 3,5.