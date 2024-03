Orlando Sports volta a cobrar São Paulo em caso ligado a empréstimo de Kaká

O processo principal foi arquivado em dezembro de 2021, ano em que o São Paulo já tinha depositado cerca de R$ 5,9 milhões numa conta judicial.

Em 23 de novembro do ano passado, foram esgotadas as possibilidades de recurso do clube do Morumbi no processo de cumprimento de sentença.

No início de 2024, a Orlando Sports Holdings levantou os últimos valores depositados pelo tricolor na conta judicial como garantia de pagamento em caso de derrota.

No dia 6 de março, o advogado da empresa, Paulo Luciano de Andrade Minto, pediu à Justiça que determinasse o pagamento de cerca de R$ 590,5 mil por parte do São Paulo.

No último dia 14, foi determinado o desarquivamento dos autos do processo de cumprimento de sentença.

No mesmo despacho, a juíza Melissa Bertolucci deu 15 dias para o São Paulo comprovar o depósito dos valores apontados pela empresa.