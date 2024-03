James virou peso para o SPFC, mas não pode ser usado para encobrir erros

James Rodríguez virou um peso para o São Paulo. A constatação disso ocorreu na eliminação do Tricolor nas quartas de final do Paulistão diante do Novorizontino.

Se parte da torcida pediu a entrada do colombiano e protestou contra o técnico Thiago Carpini num jogo decisivo do Estadual, imagine o que vai acontecer se ele estiver no banco numa partida complicada de mata-mata da Libertadores. Será um inferno para o treinador.

A menos que o colombiano se recupere e conquiste uma vaga no time titular, Carpini vai ser pressionado a cada tropeço da equipe com James no banco. Ele terá que dar explicações sobre tudo relacionado ao badalado jogador.