Corinthians: revisão indica folha de pagamento mensal de R$ 23,5 mi em 2024

O gasto mensal com pagamento de pessoal no departamento de futebol anotado na revisão é superior em apenas R$ 100 mil em relação ao orçamento elaborado pela diretoria comandada por Duilio Monteiro Alves.

O número também representa crescimento em relação aos cerca de R$ 22 milhões mensais gastos com a folha de pagamento do time ao final do ano passado. Essa era a quantia declarada pela antiga diretoria. Mesmo com o gasto robusto, o Corinthians não conquistou títulos em 2023 e só se livrou do risco de ser rebaixado no Brasileirão no final da competição.

Em dezembro, antes de assumir o cargo, o atual diretor financeiro, Rozallah Santoro, previu em entrevista para a coluna que a folha de pagamento em 2024 deveria ficar entre R$ 20 milhões e R$ 22 milhões mensais.

Detalhes

A revisão orçamentária prevê um gasto mensal de R$ 20,9 milhões com as remunerações dos atletas. No orçamento feito pela direção anterior, essa despesa estava calculada em R$ 19,8 milhões por mês.

A nova diretoria dividiu assim a previsão de gastos mensais relacionados às remunerações dos jogadores: