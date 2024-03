Corinthians zera dívida de imagem com elenco atual em mês com mais grana

A revisão orçamentária feita pela atual diretoria previa para março um saldo positivo de R$ 90.879.000. De acordo com a projeção, o único mês do ano em que o fluxo de caixa também tem previsão de saldo no azul é dezembro, com R$ 1.080.000.

No documento, o quadro que detalha o fluxo de caixa registra a entrada em março de R$ 137.880.000 por conta da negociação de direitos federativos de atletas. Porém, esse montante sofre descontos.

De acordo com o colunista do UOL Samir Carvalho, parte do dinheiro usado na quitação dos débitos veio da antecipação de valores relativos à venda de Moscardo para o PSG.

A revisão orçamentária prevê saldo líquido de R$ 133,3 milhões com a negociação de jogadores em 2024. De acordo com o documento, esse valor contempla R$ 85,3 milhões assegurados pelas negociações envolvendo Moscardo, Roni e Ivan. Mais R$ 47,9 milhões precisam ser obtidos com a venda de atletas até o final do ano para a meta ser atingida.

A revisão orçamentária prevê que o Corinthians fechará o ano com superávit de R$ 17,6 milhões. O orçamento produzido pela diretoria capitaneada por Duilio Monteiro Alves projetava um resultado superavitário em R$ 7 milhões.

Foi marcada para a próxima segunda reunião do Conselho Deliberativo para análise e aprovação ou não da revisão orçamentária.