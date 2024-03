Corinthians quita dívida de imagem com grana de Moscardo e Murilo

O Corinthians quitou quase toda a dívida de direitos de imagem com o elenco atual nesta terça-feira. A coluna apurou que o Timão pagou R$ 17,9 milhões em dívidas, referente ao ano de 2023.

O presidente Augusto Melo conseguiu antecipar pagamentos das vendas de Moscardo e Murillo para quitar a dívida. Nesta quarta-feira, o Corinthians pagará a dívida total de 2024 com o elenco atual.

O pagamento não inclui a dívida com os atletas que deixaram o clube no fim do ano - somente com o elenco atual. Somente com os atletas que deixaram o clube paulista recentemente, a dívida chega a R$ 63 milhões aproximadamente.