Ao mesmo tempo, pagamento traz alívio e pressão aos atletas do Corinthians

Tal raciocínio leva em conta que esse time, com direitos de imagens atrasados, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, ignora que o pagamento não resolve todos os problemas.

A equipe está em formação após passar por profunda reformulação. O técnico António Oliveira está em início de trabalho. Oscilações são normais e independem de quitação de dívidas.

Todo profissional, por mais alto que seja seu salário, está sujeito a se desconcentrar e não render o máximo que pode com pagamentos atrasados. A tranquilidade para trabalhar dá lugar a preocupações. Isso é diferente de corpo mole, acusação que não deve ser feita sen provas, como todas as outras.

Receber em dia é um direito do trabalhador. Augusto Melo e seus diretores não são bonzinhos por terem quitado esses débitos deixados pela gestão anterior. Fizeram a obrigação deles. Há a expectativa de que nesta quarta sejam pagos valores referentes a direitos de imagem que venceram em 2024, já na administração de Augusto.

Isso se confirmando, haverá torcedor dizendo: "pronto, agora eles não têm mais nenhuma desculpa". Em tese, há o risco de esse pensamento ser adotado também por cartolas alvinegros.

Os atletas terão que lidar com essa pressão enquanto curtem o que deveria ser rotineiro: o pagamento do que foi prometido a eles.