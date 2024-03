Em meio à eliminação, diretor do Corinthians vê resgate de espírito de luta

"O time está em formação, mas parece que está há mais tempo junto. Isso pelo esforço e empenho de todos, que criaram um ambiente sadio e pelo técnico e sua comissão, que são vibrantes como a nossa torcida", afirmou Rubão.

Internamente, a análise é de que o peso maior pela eliminação precoce é das cinco partidas perdidas consecutivamente sob a batuta de Mano Menezes.

Vale lembrar que a derrota para a Ponte Preta, já com o treinador português à beira do gramado, reduziu drasticamente as chances corintianas de classificação.

Com Antônio no cargo, o Alvinegro obteve no Paulistão três vitórias, um empate e uma derrota.