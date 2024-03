Antes de nova dor de cabeça, Rojas foi xodó da direção atual do Corinthians

Antes mesmo da estreia da equipe no Campeonato Paulista, o presidente Augusto Melo e Rubens Gomes, diretor de futebol, elogiavam o desempenho do paraguaio nos treinos.

Havia convicção de que ele se recuperaria após terminar mal a temporada passada.

Rojas chegou a ser visto como um jogador que, ao lado de Rodrigo Garro, desequilibraria partidas para o Alvinegro em 2024.

Assim que passou a dirigir o clube, no início de janeiro, a nova diretoria tratou como uma de suas prioridades a situação do paraguaio, que terminou 2023 cobrando a direção comandada por Duilio Monteiro Alves por atrasos em seus direitos de imagem.

Ao conversar com um representante do atleta, a diretoria atual indicou que o via como uma peça importante e queria sua permanência. Porém, Rojas teria que mostrar com seu rendimento estar interessado em seguir no Corinthians.

Depois disso, foi feito o acordo para que o débito antigo referente a direitos de imagem, de pelo menos R$ 5 milhões, fosse parcelado. Imediatamente, os dirigentes enxergaram no paraguaio um jogador motivado e passaram a elogiar seu desempenho nos treinamentos.