Em semana cheia para treinar, Corinthians é alvo de declarações polêmicas

A questão com maior potencial para gerar turbulência no vestiário corintiano foi levantada por Zé Elias.

Em programa da ESPN, na última terça (27), complementando informação do comentarista Eduardo de Meneses, o ex-jogador afirmou que Rubens Gomes, diretor de futebol, disse a membros da comissão técnica no começo da temporada que Cássio precisava ser sacado do time por ser lento.

No início da noite, ciente da gravidade da afirmação, Rubão desmentiu a informação em seu perfil no Instagram. "Preciso esclarecer algo muito sério para vocês: hoje foi dito na ESPN que eu pedi para que o Cássio saísse do time. Primeiro ponto: isso não é verdade. Segundo ponto: respeito às decisões dos treinadores. Portanto, é inadmissível que alguém fale que tentei interferir nesse processo. Não sei qual o motivo de alguém falar algo assim. De qualquer maneira, quero acreditar que não se trata de algo contra mim ou contra o Corinthians, mas que foi apenas um erro de informação por falta de apuração", escreveu Rubão em rede social.

Um dos líderes do elenco, Cássio cobrou publicamente contratações após a derrota para o Ituano, no início do Paulistão.

Depois, em entrevistas, Rubão disse que o goleiro foi infeliz em sua declaração e que conversou com ele. O episódio ajuda a dar a dimensão do potencial explosivo do assunto levantado por Zé Elias.

