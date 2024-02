Pressionado, Carlos Miguel precisa de atenção especial no Corinthians

Carlos Miguel, 25, é um goleiro promissor. Porém, ele ainda não teve tempo como titular do Corinthians para provar que é o gênio que parte da torcida vê nele.

A expectativa gerada em torno do reserva de Cássio tende a potencializar tudo o que ele fizer em campo, sejam defesas ou gols sofridos.

Foi assim com a marca de 12 jogos alternados sem perder com a camisa corintiana. E também no gol levado na derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último domingo (25).