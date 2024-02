Após bloqueio em contas, Corinthians fecha acordo com ex-patrocinadora

A Justiça de São Paulo chegou a determinar bloqueio nas contas do clube no valor de R$ 38,8 milhões, como publicou inicialmente a revista Veja. Também foi determinado que a VaideBet, nova patrocinadora do Alvinegro, transferisse os repasses financeiros para a PixBet até o valor total ser quitado. Com o acordo, a ação deverá ser suspensa até o cumprimento integral do trato.

A cobrança aconteceu porque a atual direção corintiana rescindiu o contrato para assinar um mais valioso com a VaideBet.

O presidente Augusto Melo chegou a anunciar que a nova parceira pagaria a multa. Porém, é o Corinthians que que fará a quitação.

Por três anos de patrocínio nas camisas dos times principais de futebol (masculino e feminino), futsal e basquete, a VaideBet pagará R$ 10 milhões mensais, além de R$ 10 milhões de luvas já pagas, segundo Augusto.

A coluna enviou e-mail para a PixbBet às 19h23 e não obteve retorno antes da publicação do post. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.